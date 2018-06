Flensburg (AFP) Ungeachtet des Skandals um manipulierte Abgaswerte ist die Zahl der Neuzulassungen von Volkswagen-Pkw im September gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden in Deutschland 3,8 Prozent mehr VW-Fahrzeuge neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag in Flensburg mitteilte. Alle Marken zusammengerechnet legten die Neuzulassungen um 4,8 Prozent zu. Absolut wurden im September 272.479 Pkw zugelassen.

