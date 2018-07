Bielefeld (SID) - Die Remis-Könige von Arminia Bielefeld haben wieder zugeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Meier kam am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen das weiter sieglose Kellerkind 1860 München nur einem 1:1 (1:0).

Für die Ostwestfalen war es bereits das achte Unentschieden in der laufenden Saison, keine andere Mannschaft im deutschen Profifußball weist mehr auf. Während sich Bielefeld mit elf Punkten auf Platz zwölf verbesserte, verbleiben die Münchner mit sechs Zählern als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz.

Vor 16.787 Zuschauern auf der Bielefelder Alm erwischten die Gäste aus Bayern den besseren Start und gingen nach Vorarbeit von Korbinian Vollmann durch Marius Wolf (8.) in Führung. Bielefelds Torjäger Fabian Klos köpfte mit seinem fünften Saisontor - allesamt in den letzten vier Spielen erzielt - nach 40 Minuten den Ausgleich.

Die Löwen spielten in der Anfangsphase mutig nach vorn, die Arminia fand erst allmählich ins Spiel. Letztlich war die Punkteteilung durchaus gerecht, auch wenn Bielefelds Christopher Nöthe in der 72. Minute den Ball aus elf Metern an den Pfosten setzte und Brian Behrendt mit einem Freistoß nur knapp das Tor verfehlte (90.).

Beste Spieler beim Gastgeber waren Torschütze Klos und Vorbereiter Hemlein, bei 1860 überzeugten Vollmann und Daniel Adlung.