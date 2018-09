London (SID) - Der Fehlstart des englischen Fußball-Meisters FC Chelsea geht alles andere als spurlos an Star-Trainer José Mourinho vorbei. "Das ist die schlechteste Phase meiner Karriere mit den schlechtesten Ergebnissen meiner Karriere", sagte der Portugiese, fügte aber hinzu: "Ich sehe das als fantastische Erfahrung. Aber auch als eine, die ich nie wieder machen will."

Diese Phase solle nun am Samstag im Heimspiel gegen den FC Southampton enden. Nach sieben Spieltagen liegen die Blues mit acht Punkten nur auf dem 14. Tabellenrang, am Dienstag gab es zudem eine 1:2-Niederlage beim FC Porto in der Champions League.