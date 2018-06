Turin (SID) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Stephan Lichtsteiner, Mitspieler von Weltmeister Sami Khedira beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin, muss sich einer Herzoperation unterziehen und wird etwa einen Monat ausfallen. Dies teilte Juventus am Freitag mit. Damit fehlt Lichtsteiner der "Alten Dame" voraussichtlich in den beiden Champions-League-Duellen mit Borussia Mönchengladbach am 21. Oktober und am 3. November.

Der 31 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte am 23. September im Ligaspiel gegen Aufsteiger Frosinone Calcio (1:1) über Atembeschwerden und Herz-Rhythmus-Störungen geklagt, die jedoch nach wenigen Minuten wieder abklangen.