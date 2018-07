Amman (AFP) Der Sohn eines jordanischen Abgeordneten hat Medienberichten zufolge ein Selbstmordattentat im Irak verübt. Der 23-Jährige sprengte sich nach Angaben eines islamistischen Anwalts am Dienstag im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bei einem Anschlag auf irakische Soldaten in Al-Dscharaischi nördlich von Ramadi in die Luft. Der Abgeordnete Masen al-Dhalaein bestätigte dem Nachrichtenportal Chaberni den Tod seines Sohnes Mohammed im Irak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.