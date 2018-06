New York (dpa) - Die syrische Regierung von Machthaber Baschar al-Assad hat sich zur Teilnahme an UN-geführten Friedensverhandlungen bereiterklärt. "Syrien stimmt zu, an den vier Arbeitsgruppen, die vom UN-Sondergesandten Staffan de Mistura vorgeschlagen wurden, teilzunehmen", sagte Syriens Außenminister Walid al-Muallim vor der UN-Vollversammlung. Er sagte zugleich aber auch, dass demokratische Reformen dadurch verzögert würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.