Maiduguri (AFP) In der nigerianischen Stadt Maiduguri haben sich vier Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und dabei mindestens zehn Menschen mit in den Tod gerissen. 39 weitere Menschen seien bei der Anschlagsserie am Donnerstagabend im Nordosten des Landes verletzt worden, teilte das Militär in der Hauptstadt Abuja am Freitag mit.

