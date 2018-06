London (SID) - Box-Weltmeister Wladimir Klitschko wird seinen Schwergewichts-Kampf gegen Tyson Fury am 28. November nachholen. Das bestätigte das Managements des Ukrainers am Freitag. Den ursprünglichen Termin am 24. Oktober musste der Ukrainer absagen, nachdem er sich im Training einen Sehnenriss in der linken Wade zugezogen hatte.

"Die Verletzung wird schnell genug verheilen, um am 28. November in den Ring zu steigen", sagte Klitschko: "Ich werde zeitnah mein Training wieder aufnehmen und meine Vorbereitung fortsetzen. Mich freut es sehr, auch für meine Fans, die schon Tickets gekauft haben, dass wir den Kampf noch dieses Jahr nachholen können."

Der Austrangungsort bleibt wie ursprünglich vorgesehen Düsseldorf. Sämtliche Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Klitschko gilt in dem Fight als Favorit. Der Ukrainer ist seit elf Jahren ungeschlagener Schwergewichts-Champion und hat von seinen 67 Profi-Kämpfen 64 gewonnen. Fury ist in 24 Fights unbesiegt.