New York (SID) - Rekordmeister New York Yankees hat in der Major League Baseball (MLB) mit dem 10.000. Sieg seiner Vereinsgeschichte die Play-offs erreicht. Durch ein 4:1 gegen die Boston Red Sox sicherte sich der 27-malige World-Serie-Gewinner neun Tage nach dem Tod von Klublegende Yogi Berra eine Wildcard.

"Es ist eine Erleichterung", sagte der 14-malige Allstar Alex Rodriguez: "Es war eine emotionale Woche. Erst Yogis Beerdigung und nun der Einzug in die Play-offs." Die Yankees hatten zuletzt zweimal nacheinander die Meisterrunde verpasst.

Mit einem weiteren Sieg würden sich die Yankees Heimrecht für das Wildcard-Duell am kommenden Dienstag sichern. New York spielt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils gegen die Baltimore Orioles.