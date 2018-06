Istanbul (AFP) Die türkische Polizei hat am Freitag in Istanbul mehrere Dutzend kurdische Aktivisten festgenommen. Bis zum Mittag wurden 44 Verdächtige in Gewahrsam genommen, wie türkische Medien meldeten. Nach weiteren 22 Beschuldigten werde noch gesucht. Unter den Festgenommenen sind mehrere Funktionäre der legalen Kurdenpartei HDP, Gewerkschafter sowie eine leitende Redakteurin einer kurdischen Zeitung. Ihnen wird Unterstützung für die verbotene Rebellengruppe Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen.

