New York (AFP) Nordkorea hat vor den Vereinten Nationen für einen Friedensvertrag mit Südkorea geworben. Um eine erneute Eskalation des Konflikts zwischen den beiden verfeindeten Ländern wie vor zwei Monaten zu verhindern, müsse das Waffenstillstandsabkommen "unverzüglich" durch einen Friedensvertrag ersetzt werden, sagte der nordkoreanische Außenminister Ri Su Yong am Donnerstag in einer Rede bei der UN-Generaldebatte in New York. Bei der militärischen Auseinandersetzung im August habe "Nordostasien und die ganze Welt vor Angst den Atem angehalten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.