Washington (AFP) Im Hurrikan Joaquín ist ein Frachtschiff mit 33 Menschen an Bord verschollen. Der 224 Meter lange Autotransporter "El Faro" sei auf dem Weg vom südlichen US-Bundesstaat Florida nach Puerto Rico gewesen, als er nahe den Bahamas in den Wirbelsturm geriet, teilte die US-Küstenwache am Freitag mit. Zwei Flugzeuge vom Typ C-130 seien auf die Suche nach dem Frachter geschickt worden. Der Küstenwache zufolge, meldete die Besatzung, dass Wasser in das Schiff eindringhe und es Probleme mit der Steuerung gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.