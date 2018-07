Washington (AFP) Das Jobwachstum in den USA ist im vergangenen Monat hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die US-Wirtschaft schuf im September 142.000 zusätzliche Stellen, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Vorfeld mit mehr als 200.000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Das Ministerium korrigierte auch die Zahl der neuen Stellen für August von 173.000 auf 136.000 herunter. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,1 Prozent, dem niedrigsten Stand seit sieben Jahren.

