Busan (AFP) In einem unscheinbaren Kino hinter einem südkoreanischen Einkaufszentrum soll der neue Kurzfilm von Oscar-Preisträger Martin Scorsese Weltpremiere feiern. "The Audition" mit Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt wird nach Angaben der Organisatoren am Samstag in der Kurzfilm-Sektion des Filmfestivals von Busan gezeigt. Ursprünglich sollte der 16 Minuten lange Streifen schon beim Filmfestival von Venedig Premiere haben. Doch wurde der mit Spannung erwartete Beitrag in letzter Minute wegen "technischer Probleme" abgesagt, wie die Organisatoren seinerzeit erklärten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.