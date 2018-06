Washington (AFP) Nach dem neuerlichen Amoklauf an einer US-Hochschule hat US-Präsident Barack Obama den Kongressmitgliedern und anderen Politikern eine Mitschuld an der anhaltenden Waffengewalt im Land gegeben. Der Mangel an schärferen Kontrollen sei "eine politische Entscheidung", sagte Obama am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er werde "regelmäßig" die Untätigkeit der Republikaner ansprechen, die im Kongress seit Jahren eine Verschärfung der Waffengesetze blockieren.

