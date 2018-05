Washington (AFP) Bei seinem USA-Besuch hat Papst Franziskus einen Tag vor seinem Treffen mit der homophoben Standesbeamtin Kim Davis seinen langjährigen schwulen Freund Yayo Grassi und dessen Partner Iwan getroffen. Der US-Sender CNN zeigte am Freitag ein Video von dem kurzen Treffen in der Apostolischen Nuntiatur in Washington am 23. September. Darin ist zu sehen, wie sich das Oberhaupt der katholischen Kirche und Grassi umarmen.

