Washington (AFP) Die Strategie Russlands in Syrien ist nach Ansicht von US-Präsident Barack Obama zum Scheitern verurteilt. Russlands Präsident Wladimir Putin unterscheide nicht zwischen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und moderaten sunnitischen Gruppen, die Präsident Baschar al-Assad entmachten wollten, sagte Obama am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. "Aus ihrer Perspektive sind sie alle Terroristen. Und das führt ins Verderben." Die Angriffe auf die gemäßigte Opposition würden sich als "kontraproduktiv" erweisen, sagte Obama.

