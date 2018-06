Kabul (AFP) Die Bombardierung eines Krankenhauses im nordafghanischen Kundus hat nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen mehr als 30 Minuten angedauert. Die Luftangriffe seien in der Nacht zum Samstag fortgesetzt worden, obwohl die afghanische und die US-Armee von der Hilfsorganisation über einen ersten Einschlag in der Klinik informiert worden seien, erklärte Ärzte ohne Grenzen. Die genaue Lage des Krankenhauses sei mit GPS-Koordinaten an alle Konfliktparteien kommuniziert worden, auch an Kabul und Washington, hieß es.

