Sydney (AFP) Die australischen Behörden stufen einen von einem 15-Jährigen verübten Mord an einem zivilen Polizeiangestellten in Sydney als "Terrorakt" ein. Der Vorfall vor dem Hauptsitz der Polizei in der Hauptstadt des Bundesstaats New South Wales sei allem Anschein nach "politisch motiviert" gewesen, sagte Premierminister Malcolm Turnbull am Samstag in Melbourne. Bei dem "schockierenden Verbrechen" scheine es sich somit um einen "Terrorakt" gehandelt zu haben.

