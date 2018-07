Dortmund (AFP) Die Bundesländer wollen einem Bericht zufolge Tempo-30-Zonen vor allen Schulen und Kindertagesstätten sowie vor Altenheimen durchsetzen. Die "Ruhr Nachrichten" zitierten in ihrer Samstagsausgabe Forderungen der Länder aus der Beschlussvorlage für die Verkehrsministerkonferenz in der kommenden Woche in Worms. Darin fordern die Länder den Bund auf, die Straßenverkehrsordnung zu ändern, weil vor Schulen, Kitas, Alten- und Pflegeheimen sowie vor Krankenhäusern von einer "einer besonderen Gefahrenlage" ausgegangen werden müsse.

