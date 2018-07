Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat seine Rede beim zentralen Festakt zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit auch der aktuellen Flüchtlingskrise gewidmet. "Wie 1990 erwartet uns eine Herausforderung, die Generationen beschäftigen wird", sagte Gauck am Samstag in der Alten Oper in Frankfurt am Main. Anders als vor 25 Jahren solle diesmal aber "zusammenwachsen, was bisher nicht zusammen gehörte". Diese Herausforderung werde "Generationen beschäftigen".

