Berlin (AFP) Die EU befindet sich nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Flüchtlingskrise "wieder mal in einer Bewährungsprobe". In ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast sagte Merkel: "Die Bewährungsprobe heißt jetzt: Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um?" Wichtig seien dabei gemeinsame Antworten der EU-Staaten - auch bei der Bekämpfung der Fluchtursachen.

