Moskau (AFP) Nach massiver Kritik an russischen Attacken auf moderate Oppositionskräfte in Syrien konzentriert Moskau seine Angriffe nun offenbar auf die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS): In den vergangenen 24 Stunden hätten Kampfflugzeuge neun IS-Einrichtungen bombardiert, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Ein verbunkerter Kommandoposten nahe der IS-Hochburg Raka sowie ein Waffenlager in der Provinz Idlib seien zerstört worden.

