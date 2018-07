Paris (AFP) Mit einer ungewöhnlichen Modenschau in Paris haben kleinwüchsige Models ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt. Etwa zehn Frauen zeigten am Freitag in einem Saal des französischen Kulturministeriums Kreationen der New Yorker Agentur Creative Business House. "Wir wollen den Blick ändern, den man auf uns wirft", sagte die Französin Emma der Nachrichtenagentur AFP. Zudem könne die Schau Modeschöpfer inspirieren, "Kleider für uns zu machen", fügte die junge Frau hinzu.

