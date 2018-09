Berlin (dpa) - Auch Justizminister Heiko Maas hält einen sofortigen Rücktritt von Joseph Blatter als Chef des Fußball-Weltverbandes für dringend geboten. "Jeder Tag, an dem #Blatter immer noch Präsident der #FIFA bleibt, ist ein schlechter Tag für den Fußball", hieß es auf dem Twitter-Account des SPD-Politikers. Maas hatte sich in diesem Jahr schon mehrmals kritisch über Blatter geäußert. Am Abend hatten die Sponsoren Coca-Cola, McDonald's, VISA und Anheuser-Busch Blatter zum sofortigen Amtsverzicht aufgefordert. Blatter lehnt das aber ab.

