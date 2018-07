Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen will seinen Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben.

"Wir wollen unsere starke Phase mit einem Heimsieg krönen. Dann stehen wir in der Bundesliga sehr gut da", sagte Bayer-Coach Roger Schmidt. Vor dem Match am Sonntag gegen den FC Augsburg hatte die Werkself Mainz (1:0) sowie Bremen (3:0) besiegt und auch trotz der 1:2-Niederlage gegen Barcelona lange in der Königsklasse mithalten können.

Leverkusen muss auf Roberto Hilbert verzichten. Das Knie des Rechtsverteidigers habe laut Schmidt "nach dem Barca-Spiel wieder eine Reaktion gezeigt. Er wird definitiv am Sonntag ausfallen." Gegen Augsburg erwartet Schmidt eine anspruchsvolle Aufgabe: "Sie haben sich zuletzt unter Wert verkauft. Wir müssen am Sonntag wie auch gegen Barcelona taktisch eine glatte Eins spielen."

Augsburg hat zuletzt in der Bundesliga zwei Niederlagen einstecken müssen und hat auch in der Europa League am Donnerstag gegen Partizan Belgrad verloren. Davon möchte sich Weinzierl aber nicht irritieren lassen. "Wir richten jetzt die Köpfe wieder auf und wollen uns in Leverkusen mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen holen", meinte der Coach.

