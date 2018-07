Frankfurt/Main (dpa) - 25 Jahre Deutsche Einheit - das wird im ganzen Land gefeiert. Bundespräsident Joachim Gauck spricht beim zentralen Festakt am Tag der Deutschen Einheit in Frankfurt am Main. Unter den rund 1500 Gästen in der Alten Oper ist auch Kanzlerin Angela Merkel. 50 Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR sollen in der ersten Reihe sitzen. Der Tag klingt mit einer Lichtshow aus. 25 Main-Brücken sollen dabei zu sehen sein - für jedes Jahr der Einheit eine.

