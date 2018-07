London (AFP) Rüstungsexperten gehen von einem rasanten Anwachsen des Marktes für militärische Drohnen aus. Schon bis 2024 könne sich der Markt nahezu verdoppeln und dann einen Umfang jenseits von zehn Milliarden Dollar (8,9 Milliarden Euro) erreichen, erklärte das Analyseinstitut IHS Jane's am Freitag in London. Die Verteidigungsexperten gehen in ihrer Studie davon aus, dass der "globale Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt" für Drohnen künftig jährlich um 5,5 Prozent wächst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.