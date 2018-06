Teheran (AFP) Neun Tage nach der tödlichen Massenpanik bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind am Samstag die ersten Leichen iranischer Todesopfer in ihrer Heimat eingetroffen. Ein Flugzeug mit 104 Leichnamen an Bord wurde am Flughafen der Hauptstadt Teheran von Präsident Hassan Ruhani und weiteren ranghohen Repräsentanten des Landes erwartet. Insgesamt waren bei dem Unglück am 24. September nach Angaben aus Teheran 464 Iraner ums Leben gekommen.

