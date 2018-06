Mexiko-Stadt (AFP) Bei einer Kundgebung tausender Menschen zum 47. Jahrestag eines Massakers an dutzenden Studenten hat es in Mexiko-Stadt gewaltsame Zusammenstöße zwischen maskierten Demonstranten und der Polizei gegeben. Etwa 300 Protestierende warfen am Freitag auf dem Zócalo-Platz in der mexikanischen Hauptstadt mit Steinen und Brandbomben, die Polizei reagierte mit Tränengas. Mindestens drei Menschen wurden festgenommen.

