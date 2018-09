Ajaccio (SID) - Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) hat bei der Korsika-Rallye am zweiten Tag das Feld auch ohne Siegchancen von hinten aufgerollt. Einen Tag nach dem Getriebeschaden an seinem VW Polo-R auf der dritten Wertungsprüfung und der folgenden Zehn-Minuten-Strafe arbeitete sich 31-Jährige von einem Platz jenseits von Rang 50 auf eine Position nahe Platz 20 vor.

Mit allerdings 9:26,8 Minuten Rückstand kann Ogier, der seinen dritten WM-Titel in Folge bereits vor drei Wochen in Australien perfekt gemacht hatte, seinem führenden Markenkollegen Jari-Matti Latvala (Finnland) nicht mehr gefährlich werden. Zweiter im Gesamtklassement des elften von 13 WM-Läufen ist vor den drei letzten Wertungsprüfungen am Sonntag der Waliser Elfyn Evans (Ford/+2,0 Sekunden). Auf Rang drei liegt der Norweger Andreas Mikkelsen im VW (+30,8).

Am Samstag wurde zunächst die vierte Wertungsprüfung aufgrund von Sturmschäden abgesagt. Danach sicherten sich Latvala und Ogier die Teilabschnitte Nummer fünf und sechs.