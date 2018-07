Jerusalem (AFP) Ein Palästinenser hat am Samstag in Jerusalem mehrere Menschen angegriffen und zwei von ihnen getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, als der Mann am Abend in der Altstadt mit einem Messer und einer Schusswaffe auf die Menschen losging, wie Rettungskräfte und Polizei mitteilten. Anschließend habe die Polizei den Angreifer erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.