Wien (AFP) Eine Woche vor der Wahl in Wien liegt die rechtspopulistische FPÖ einer Umfrage zufolge Kopf an Kopf mit der sozialdemokratischen SPÖ, die den Landtag der österreichischen Hauptstadt seit 70 Jahren dominiert. In der von der Zeitung "Standard" am Samstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Market gaben 35 Prozent der Befragten an, die FPÖ von Hans-Christian Strache wählen zu wollen. 36 Prozent wollen den Sozialdemokraten ihre Stimme geben. Die konservative ÖVP käme auf zehn Prozent.

