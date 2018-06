Köln (SID) - Nach den unglücklichen Niederlagen in der Champions League gegen die Klubs aus Manchester steht für Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg wieder der Bundesliga-Alltag an. Ab 15.30 Uhr treffen die beiden Teams am 8. Spieltag im Borussia-Park aufeinander. Zeitgleich will Hannover 96 gegen Werder Bremen endlich den ersten Saisonsieg feiern. Der VfB Stuttgart steht bei 1899 Hoffenheim unter Druck, zudem finden die Spiele zwischen Aufsteiger FC Ingolstadt und Eintracht Frankfurt sowie Hertha BSC und dem Hamburger SV statt.

Der VfL Bochum kann zumindest für 24 Stunden wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernehmen. Dafür muss das Team ab 13.00 Uhr bei der starken SpVgg Greuther Fürth gewinnen, die zuletzt vier Siege in Serie feierte. Auch der FC St. Pauli hat Chancen auf die Spitze, die Hamburger empfangen zeitgleich den SV Sandhausen.

Auf dem Hockenheimring steigt das Saisonfinale der ADAC Formel 4. Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, hofft dabei auf weitere gute Platzierungen. Ab 12.00 Uhr steht das 22. Saisonrennen auf dem Programm, der 23. Lauf beginnt um 17.20 Uhr.