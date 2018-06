Kabul (AFP) Inmitten der Not im nordafghanischen Kundus hat die US-Luftwaffe am Samstag offenbar ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen (MSF) in der Stadt bombardiert und dabei mindestens 16 Menschen getötet. Das afghanische und das US-Militär kannten nach MSF-Angaben den genauen Standort der Klinik, doch habe die Bombardierung auch nach einem Hinweis nach dem ersten Einschlag eine halbe Stunde fortgedauert. Die UNO zeigte sich entsetzt.

