Roseburg (AFP) Nach dem tödlichen Amoklauf an einem College in Oregon werden immer mehr Details über den Täter bekannt. Wie die US-Behörden am Freitag mitteilten, besaß der Schütze legal 13 Waffen. Nachbarn beschrieben den jungen Mann als zurückgezogen. US-Präsident Barack Obama gab Kongressmitgliedern und anderen Politikern eine Mitschuld an der ausufernden Waffengewalt im Land.

