New York (AFP) US-Schauspieler Will Smith ist für die Dauer eines Songs zum Rap zurückgekehrt. Zum ersten Mal seit zehn Jahren rappte der Hollywoodstar wieder - in einem Remix von "Fiesta" der kolumbianischen Gruppe Bomba Estéreo. Das Lied wurde am Freitag online gestellt. Bandgründer Simon Mejia erklärte, die Zusammenarbeit mit Smith sei "jenseits von allem, was wir uns je erträumt hätten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.