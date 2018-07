Warschau (AFP) Nach dem öffentlichen Bekenntnis zu seiner Homosexualität ist ein polnischer Priester von seinem direkten Vorgesetzten verwarnt worden. Der Bischof von Pelplin, Ryszard Kasyna, habe gegenüber Krzysztof Charamsa eine Verwarnung ausgesprochen, damit dieser "zum Amt Christi" zurückkehre, hieß es in einer Erklärung, die am Samstagabend auf der Webseite der Diözese veröffentlicht wurde. Der Bischof fordere "die Priester und Gläubigen auf in dieser Absicht zu beten". In der Erklärung heißt es, die Äußerungen Charamsas stünden im Widerspruch zum Evangelium und der Lehre der katholischen Kirche.

