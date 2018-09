Nairobi (AFP) Bei Ausschreitungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften in Burundis Hauptstadt Bujumbura sind am Wochenende mehrere Menschen getötet worden, Augenzeugen zufolge wurden am Sonntag 15 Leichen in den Straßen gesichtet. Übereinstimmenden Quellen zufolge startete die Gewalt, als Polizisten am Samstagmorgen im Stadtteil Mutakura Jugendliche festnahmen und fortbringen wollten. Als die Sicherheitskräfte daraufhin angegriffen worden seien, hätten sie mit "unglaublicher Gewalt" zurückgeschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.