Neu Delhi (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in Indien eingetroffen. Das Flugzeug der Kanzlerin landete am späten Abend in der indischen Hauptstadt Neu Delhi, wo am Montag die dritten deutsch-indischen Regierungskonsultationen stattfinden sollen. Der indische Premierminister Narendra Modi schrieb auf Twitter: "Namaste Kanzlerin Merkel! Ein warmes Willkommen für Sie und ihre Delegation. Ich freue mich auf fruchtbare Diskussionen und die Stärkung der deutsch-indischen Beziehungen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.