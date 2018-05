Straßburg (AFP) Zwölf Verbände aus Deutschland und Frankreich haben die Schließung des umstrittenen elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim gefordert. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande warnten die Organisationen, das im Grenzgebiet gelegene Akw stelle eine ernste Gefahr für sieben Millionen Menschen in 100 Kilometer Umkreis dar, wie sie am Samstag mitteilten. Gleichzeitig forderten sie ein Treffen mit Merkel und Hollande in der kommenden Woche. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem das Bündnis Anti Atom Freiburg und Stop Fessenheim.

