Gotha (AFP) Im thüringischen Friemar hat es in der Nacht zum Sonntag einen Brand an einer Flüchtlingsunterkunft gegeben. Das Feuer brach in mobilen Toiletten aus, die an der zur Asylunterkunft umfunktionierten Sporthalle standen, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Die vier Toiletten brannten komplett aus. Das Feuer griff anschließend auch auf die Fassade der Sporthalle über. Die zehn dort untergebrachten Flüchtlinge blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Sie wurden in eine andere Unterkunft im Landkreis Gotha verlegt.

