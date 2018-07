Hamburg (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor hohen Stickoxidbelastungen in deutschen Städten gewarnt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres überschritt jede zweite von 137 Luftmessstationen in Städten deutlich den erlaubten Jahreswert, wie Greenpeace am Sonntag in Hamburg unter Berufung auf Daten des Umweltbundesamts (UBA) mitteilte. Den Umweltschützern zufolge ist dies eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen. "Wir haben nicht alleine einen Manipulationsskandal bei VW, sondern einen handfesten Abgasskandal", erklärte Greenpeace-Verkehrsexperte Daniel Moser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.