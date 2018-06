Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht den Ruf der deutschen Wirtschaft durch die VW-Abgasaffäre nicht grundsätzlich ruiniert. Sie glaube, "dass die Reputation der deutschen Wirtschaft, das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft damit nicht so erschüttert ist, dass wir nicht weiter als ein guter Wirtschaftsstandort gelten", sagte Merkel im am Sonntag ausgestrahlten "Interview der Woche" des Deutschlandfunk. Die aufgedeckten Abgas-Manipulationen nannte sie "ein einschneidendes Ereignis, das nicht gut ist". Sie erneuerte ihre Aufforderung an den Konzern, "jetzt schnell die notwendige Transparenz" herzustellen und die Dinge aufzuarbeiten.

