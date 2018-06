Bonn (AFP) Die UN-Bildungsorganisation Unesco hat das Fehlen von vier Millionen Lehrern weltweit beklagt. Allein um die Grundschulbildung weltweit zu garantieren, müssten bis zum Jahr 2020 fast elf Millionen Lehrer eingestellt werden, teilte die deutsche Unesco-Kommission am Sonntag mit. "Wir benötigen dringend gut ausgebildete Lehrkräfte in allen Bildungsstufen, nur wenn diese Weichenstellungen erfolgen, werden wir hochwertige Bildung für die Welt von morgen realisieren können", erklärte Vorstandsmitglied Walter Hirche anlässlich des Weltlehrertags am Montag.

