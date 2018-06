München (AFP) Das Münchner Oktoberfest haben in diesem Jahr deutlich weniger Menschen besucht als in den Vorjahren. Schätzungsweise 5,9 Millionen Gäste kamen auf die Wiesn und damit rund 400.000 weniger als 2014, wie die Stadt München und die Festleitung am Sonntag mitteilten. Das ist zugleich der tiefste Stand seit 2009. In den vergangenen Jahren waren immer mehr als sechs Millionen Menschen auf das größte Volksfest der Welt geströmt.

