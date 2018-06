München (dpa) - In München wollen Festivalleitung, Polizei und Rettungskräfte am Vormittag eine Bilanz des diesjährigen Oktoberfestes präsentieren. In der ersten Woche waren vergleichsweise wenige Besucher gekommen. In der zweiten Woche lockte aber sonniges Herbstwetter noch einmal viele Besucher an. Bis zur Halbzeit am vergangenen Wochenende hatten rund drei Millionen Menschen das Volksfest besucht - gut zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.