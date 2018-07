Lille (AFP) In einer bislang wohl einmaligen Aktion haben mehr als hundert Migranten gleichzeitig eine Flucht durch den Eurotunnel versucht. 113 Menschen seien am Samstag kurz nach Mitternacht auf der französischen Seite bei Calais in den Tunnel eingedrungen und hätten Mitarbeiter der Betreiberfirma angegriffen, teilte die Gesellschaft Eurotunnel mit. Nach 15 Kilometern seien die Migranten gestoppt worden. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

