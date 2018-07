Nizza (AFP) Bei Blitz-Überschwemmungen an der französischen Côte d'Azur sind am Wochenende mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen würden noch vermisst, teilten die Behörden am Sonntag mit. Nach heftigen Regenfällen wurden am Samstagabend die Straßen von Küstenstädten wie Nizza, Cannes und Antibes überflutet und ein Campingplatz fortgespült. Alleine sieben Menschen kamen in Mandelieu-la-Napoule ums Leben, als sie versuchten, ihre Autos aus Tiefgaragen zu holen.

