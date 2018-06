Marseille (AFP) Bei Überschwemmungen in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen starben nach Angaben der Feuerwehr am Samstag, als eine Hochwasserwelle ein Altenheim in Biot nahe Antibes überschwemmte. In einer überfluteten Straße in Cannes ertrank ein weiteres Opfer.

